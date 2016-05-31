Тирасполь, 31 мая, 2016, 17:27 — ИА Регнум. В Берлине 2−3 июня состоится очередной раунд переговоров по молдавско-приднестровскому урегулированию в формате «5+2» (Молдавия, Приднестровье — стороны конфликта, Россия, Украина — страны-гаранты, ОБСЕ — посредник, Евросоюз и США — наблюдатели). Как сообщили 31 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МИД Приднестровья, приднестровская делегация уже вылетела в Берлин для участия в переговорах.

mil.ru Российские миротворцы в Приднестровье

Главной темой дискуссии на встрече, как ожидается, станут инициативы России по нормализации диалога между Молдавией и ПМР. Наряду с этим участники встречи намерены обсудить деятельность экспертных (рабочих) групп, а также проблемы в области образования, автомобильного и железнодорожного транспорта.

Приднестровская делегация намерена уделить особое внимание недопустимости организации совместного молдавско-украинского таможенно-пограничного контроля в пункте пропуска «Кучурган» на границе Украины с ПМР.

ИА REGNUM напоминает, что официальные встречи по урегулированию молдавско-приднестровского конфликта в формате «5+2» не проводились с лета 2014 года по причине усиления Кишиневом и Киевом блокады Приднестровья и уголовного преследования молдавскими властями приднестровских чиновников, в том числе участвующих в переговорном процессе.