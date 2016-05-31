Ярославль, 31 мая, 2016, 17:25 — ИА Регнум. 31 мая в Ярославскую областную думу внесен законопроект «Об установлении дополнительных ограничений курения табака в отдельных местах и помещениях». Авторами данной законодательной инициативы выступили Ярославское отделение «Молодой Гвардии «Единой России» и Палата Молодых Законодателей Ярославской области. Обе организации возглавляет депутат регионального парламента Антон Капралов, который и внес данный законопроект.

pixabay.com

В законопроекте предлагается запретить курение на остановках общественного транспорта, скверах и парках, в подземных и крытых надземных переходах, на парковках, в подземных гаражах.

«Данную инициативу прорабатывали почти год. Чтобы законопроект получился обоснованным, мы проводили социологические исследования, собирали круглые столы при участии врачей, сотрудников правоохранительных органов. Думаю, что наша инициатива вызовет дискуссию внутри областной думы, но надеюсь, депутаты ее поддержат», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM законопроект депутат Яроблдумы Антон Капралов.