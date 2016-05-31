Бразилиа, 31 мая, 2016, 17:24 — ИА Регнум. На должность посла США в Бразилии президент Барак Обама назначил Питера Майкла Маккинли (Peter Michael McKinley) — знатока Южной Америки. «Учитывая классическую модель американской дипломатии, речь идет о нетрадиционной замене. Данный шаг обусловлен глубинными стратегическими мотивами, выходящими за рамки отношений Вашингтон — Бразилия. По всей видимости, выбор в пользу знатока Южной Америки Маккинли можно объяснить происходящими в регионе социально-политическими преобразованиями, особенно ускорившимися со смещением президента Дилмы Руссеф и резким ухудшением социально-экономической и политической ситуации в Венесуэле. Переход к более либеральному правлению в Бразилии, с точки зрения Вашингтона, может повлиять на политическую архитектуру Южной Америки, которая может в дальнейшем оказывать меньшее сопротивление американским интересам», пишет эксперт Хуссейн Калу в статье, опубликованной в Folha de S. Paulo (перевод ИноСМИ).

Джеймс Монтгомери Флэгг. Дядя Сэм (фрагмент). 1916-1917

Решительный и прямолинейный тон, отличающий дипломатию нового министра иностранных дел Бразилии, порывает с традиционной и банальной моделью дипломатических посланий бразильского МИДа и подразумевает готовность Бразилии к большему политико-идеологическому сближению с Соединенными Штатами. Эти обстоятельства ускорили пересмотр Вашингтоном профиля, необходимого для главы американской дипломатии в Бразилии. Ныне от него требуется более стратегический и оперативный подход, нежели простое протоколирование южноамериканского измерения новой бразильской внешнеполитической повестки дня, отмечает Хуссейн Калу.

Активная позиция США применительно к Бразилии и к продвижению своих национальных интересов в Латинской Америке резко контрастирует с тактикой МИД России в регионе. Высокопоставленные российские дипломаты не один раз публично заявляли, что функция российского внешнеполитического ведомства в регионе — «наблюдать». «У нас, безусловно, нет каких-либо намерений вмешиваться в ситуацию в Бразилии. Мы внимательным образом следим за обстановкой. Мы считаем необходимым, чтобы все те сложные и драматические процессы, происходящие в этой стране, протекали бы исключительно в конституционном поле, с соблюдением внутренних правовых норм, которые предусмотрены национальным законодательством», — заявил глава департамента Латинской Америки Александр Щетинин в интервью ТАСС.

Если понятия «наблюдать и следить» предполагают мониторинг ситуации, прогнозирование ее развития и рекомендации, как лучше выстраивать взаимоотношения с той же Бразилией, то такая позиция вполне имеет право на существование. Если речь идет о констатации уже свершившегося и наблюдении за тем, как Российская Федерация теряет позиции в одном регионе за другим, то возникает вопрос: «А где грань между невмешательством и пассивным содействием тем, кто стремится превратить Россию в региональную державу?» — писало ранее ИА REGNUM.