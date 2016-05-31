Вильнюс, 31 мая, 2016, 17:19 — ИА Регнум. Вильнюсский участковый суд не удовлетворил просьбу прокуроров продлить истекающий сегодня, 31 мая, срок ареста вице-президента концерна MG Baltic Раймондаса Курлянскиса, подозреваемого в торговле влиянием, подкупом крупного масштаба и владении секретной информацией, и отпустил его, сообщили ИА REGNUM в суде. Мера пресечения была назначена 13 мая сроком на 20 суток.

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Суд на закрытом заседании рассмотрел просьбу прокуратуры продлить срок ареста Курлянскиса еще на два месяца. Защитники Курлянскиса считают, что такая просьба необоснованна, и попросили назначить альтернативную меру пресечения — залог в размере 20 тыс. евро.

Правоохранительные органы расследуют подозрения, что Курлянскис бывшему члену Сейма и бывшему председателю Саюдису либералов Масюлису мог передать взятку в размере 106 тыс. евро.