Ставрополь, 31 мая, 2016, 17:10 — ИА Регнум.



цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Разоблачение

В Ставропольском крае шестеро участников единого госэкзамена по русскому языку были удалены со сдачи ЕГЭ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

Шесть человек были удалены с пунктов проведения ЕГЭ в Кисловодске и Будённовске за использование шпаргалок и сотовых телефонов.

Удалённые учащиеся в этом году не будут допущены к пересдаче экзамена и не смогут получить аттестаты.

Всего ЕГЭ по русскому языку сдавали более 12 тысяч учащихся девятых и 11-х классов. Этот предмет является обязательным.

Напомним, на Ставрополье основной период сдачи ЕГЭ-2016 проходит с 27 мая по 30 июня. Всего в регионе на сдачу экзаменов зарегистрировано более 12,5 тысяч человек по 14 общеобразовательным предметам. Из них более 11,5 тысяч выпускники текущего года.

Для сдачи экзаменов организована работа 88 пунктов проведения ЕГЭ. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Остальные предметы выпускники сдают по выбору.

Контролируют ход экзаменов более 1 тысячи региональных общественных наблюдателей. Во всех аудиториях, где проводятся экзамены, будет вестись видеонаблюдение.