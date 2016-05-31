Владимир, 31 мая, 2016, 17:08 — ИА Регнум. В Суздале (Владимирская область) к 1000-летию города планируют создать туристско-рекреационный кластер. Как сообщает портал «ПроВладимир», на реализацию проекта требуется около 5,5 млрд рублей.

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Проект презентовал сити-менеджер города Сергей Сахаров 27 мая. Согласно плану, в Суздале должны появиться пять новых объектов. Это малая гостиница с точкой тематического питания и «Музеем наличника», фруктовый сад с «Суздальскими погребами», Ремесленный центр, малая гостиница с рынком суздальской гастрономической продукции, а также конгресс-парк-отель «Великокняжеский». Причем, последний объект самый дорогой — его стоимость составит 3,6 млрд рублей.

Деньги планируют взять у инвесторов, на их долю должно уйти 70% или 3,8 млрд рублей. Остальные добавят федеральный и местный бюджета. Доля федеральных денег составляет 1,1 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2024 году тысячелетия основания Суздаля. В начале июня 2015 года на совещании комитета по празднованию тысячелетия глава региона Светлана Орлова заявила, что подготовка к юбилею города — «уникальный шанс для нашей области совершить мощный рывок в реализации богатейшего потенциала, в развитии сферы туризма. Кроме того, на заседаниях рабочей группы по подготовке празднования юбилея постоянно говорится о том, что Суздаль нуждается в полной реконструкции коммунальной инфраструктуры. Большие вопросы возникают к качеству водоснабжения, водоотведения, электричеству, газу и сетям связи.