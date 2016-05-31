Сыктывкар, 31 мая, 2016, 17:08 — ИА Регнум. 340 из них появятся за счет строительства детских садов в селах Усть-Цильма и Объячево, еще 210 мест планируется получить за счет иных форм: групп кратковременного пребывания детей и коммерческих садов, сообщает министерство образования и молодежной политики Республики Коми. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Коми.

Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». Реж. Александр Серый. 1971. СССР В детском саду

Создаваемые места в детских садах позволяют обеспечивать дошкольным образованием детей всех детей от 3 до 7 лет. По состоянию на начало 2016 года, по Республике Коми этот показатель достиг ста процентов. Работа ведется в рамках реализации проекта по модернизации региональных систем дошкольного образования (далее — МРСДО), который стартовал в 2013 году и находится под контролем Минобрнауки России совместно с федеральным оператором проекта — государственным научно-исследовательским институтом информационных технологий и телекоммуникаций «Информика».

За последние 3 года на средства федерального и регионального бюджетов в Республике Коми уже создано более 4,6 тысячи дополнительных дошкольных мест. Половина из них получена путем строительства новых объектов, вторая часть — за счет реконструкции, возврата и капитального ремонта зданий и помещений.

За три года детские сады построены в Сыктывкаре, Ухте, селах Визинга, Усть-Кулом, Богородск, Ижма, Лэзым, Усть-Лыжа, Выльгорт, Палевицы, поселке Первомайский, начальные школы-сады — в селе Мыелдино и поселке Керки. Реконструированы дошкольные образовательные учреждения в поселке Аджером и селе Додзь Корткеросского района. Произведена реконструкция зданий по ул. Карла Маркса, 174 в Сыктывкаре для размещения детского сада на 220 мест, по ул. Куратова 40/1, также в столице республике, для размещения детского сада на 125 мест.

Из 24 построенных в Республике Коми в рамках проекта МРСДО детских садов 5 построено по типовому проекту и современным стандартам: это 2-х этажные кирпичные здания, рассчитанные на 220 мест (12 групп), с бассейном и пищеблоком.