Киев, 31 мая, 2016, 17:11 — ИА Регнум. По состоянию на утро 31 мая в работе находятся 9 из 15 блоков четырех действующих АЭС Украины. В частности, 29 мая Ровненская атомная электростанция подключила второй блок к энергосистеме страны после проведения среднего планового ремонта. Ситуация на АЭС Украины в последнюю неделю мая несколько улучшилась по сравнению с тем, что наблюдалось в середине месяца — когда в определенные дни в работе оставалось всего 7 блоков из 15.

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Вместе с тем, одной из ключевых проблем для украинской атомной отрасли все также является блокировка счетов компании «Энергоатом» — государственного оператора АЭС Украины. Напомним, что еще в марте 2016 г. государственная исполнительная служба арестовала счета и имущество «Энергоатома» на общую сумму 200 млрд гривен, фактически заблокировав финансово-хозяйственную деятельность крупнейшей на Украине энергогенерирующей компании. Такое решение было принято на основании исполнительного производства о взыскании с компании 127,3 млн грн. в пользу загадочной компании «Укрэлектроватт».

»По этой задолженности вели работу СБУ и другие органы, которые признали ее уголовной… Но на сегодняшний день исполнительной службой Украины заблокированы все без исключения счета НАЭК «Энергоатом», и причины этого блокирования мне не понятны. Я считаю, что эта блокировка счетов и невозможность оплачивать комплектующие «Энергоатомом» создает опасность для нашего государства», — заявлял украинский министр энергетики Игорь Насалик.

Решить проблему работники атомной отрасли попытаются на акциях протеста — порядка 2−2,5 тыс. человек вышли на митинги в центре Киева 31 мая с требованием к властям нормализовать работу «Энергоатома». Это уже второй в нынешнем году выход атомщиков на акцию протеста. Первый состоялся 26 апреля, и как заявляют в Атомпрофсоюзе, завершился «полным отсутствием реакции» профильного министерства, Кабинета министров Украины и администрации президента Порошенко.

Кроме того, профсоюзы информируют, что недавно министерство энергетики разослало на согласование проект распоряжения Кабмина о корпоратизации «Энергоатома», утверждение которого может в значительной степени повлиять на целостность и структуру компании.

«Есть план корпоратизировать «Энергоатом» со 100% акций в собственности государства при условии, что профильность будет сохранена. Что это значит? Если мы поделим «Энергоатом» на 5 частей, то профильность будет сохранена лишь у одной части, которая эксплуатирует атомные блоки. А все наши ремонтные и дополнительные подразделения, которые работают непосредственно с АЭС, будут выведены с корпорации», — заявил на пресс-конференции 30 мая глава Атомпрофсоюза Алексей Лыч.

Вывод у атомщиков следующий — нынешнее положение дел ставит под вопрос существование атомной энергетики Украины в принципе, что несет угрозу экономической и энергетической безопасности государства в целом. В профсоюзе не исключают, что власти умышленно банкротят компанию «Энергоатом», чтобы потом продать ее по заниженной стоимости приближенным к себе олигархам.

«Решение о корпоратизации «Энергоатома», похоже, принято, так как пассивность государства видна невооруженным глазом: суд покорно признал задолженность, исполнительная служба арестовала счета, а президент ранее ветировал законопроект, не позволивший бы реализовать текущий сценарий корпоратизации», — комментирует для ИА REGNUM эксперт по вопросам энергетики Иван Лизан.

«Потому, уверен, ничего работники «Энергоатома» своими протестам не достигнут. Если украинская власть в лице олигархии принимает решение об отъеме у государства активов, то это решение неизбежно будет реализовано. Для олигархии корпоратизация атомной энергетики ни чем не отличается от приватизации металлургического завода и будет проведена по тому же принципу приватизации прибыли и национализации убытков. И возрастающие риски ядерных инцидентов никого не интересуют: торгово-финансовое мышление допускает наличие риска в работе АЭС, тогда как инженерное считает риск недопустимым. Но промышленной олигархии на Украине практически не осталось. В общем, полагаю, интрига уже не в том, корпоратизируют ли Энергоатом, а в том, кто его корпоратизирует», — анализирует эксперт.

26 мая стало известно, что Украина аннулировала договоренности с Россией о завершении строительства двух блоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС. Как заявил президент «Энергоатома» Юрий Недашковский, сейчас компания ищет других партнеров «на новой технико-экономической и политической основе». Напомним, что межправительственное соглашение между Украиной и Россией о сотрудничестве в сооружении 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС было подписано в 2010 году. Согласно документу, два блока ХАЭС планировалось достроить в 2017—2018 годах, а партнером Украины в данном проекте выступала российская компания «Атомстройэкспорт».

В ноябре 2015 года на тот момент глава Минэнерго Украины Владимир Демчишин заявлял, что Украина рассматривает возможность сотрудничества с Китаем по строительству энергоблоков Хмельницкой АЭС, однако конкретной информации об этом в настоящий момент нет.

«Насколько я помню, Киев также возлагал надежды на чешскую Шкоду как компанию, способную достроить ХАЭС. Вот только зачем это Шкоде — не ясно. Во-первых, Шкода не строит АЭС, а работает в кооперации с Росатомом. Во-вторых, у Украины нет денег для строительства двух энергоблоков, и кто их согласится выделить — вопрос без ответа. В-третьих, на Украине избыток энергогенерирующих мощностей, вызванный падением потребления со стороны населения и гибелью промышленности. Поэтому логичнее было бы построить, например, ЛЭП для экспорта электроэнергии. Строить на одной площадке энергоблоки разных производителей — глупость, на которую не пойдет даже Киев. Китай АЭС за границей строит, Areva испытывает сложности с реализацией текущих контактов, Westinghouse хватает текущих контрактов в КНР. Потому перспективы достройки ХАЭС крайне туманные», — считает Иван Лизан. «Скорее всего, заявления вокруг 3 и 4 энергоблоков являются исключительно медийными и не приведут к каким-либо реальным последствиям», — делает вывод эксперт.

При этом в Киеве увязывают достройку 3-го и 4-го блоков Хмельницкой АЭС с проектом энергомоста «Украина — ЕС» для экспорта электроэнергии в Польшу и Венгрию.

«Украина предлагает за 18 месяцев реализовать проект энергомоста с Польшей и Венгрией, в рамках которого… по восстановленной ЛЭП 750 кВт «Хмельницкая АЭС — Жешув (Польша)» и существующей «Хмельницкая АЭС-Западноукраинская-Альбертирша (Венгрия)» экспортировать электроэнергию», — заявил Недашковский.

По его оценкам проект стоит порядка 55 млн евро. В Киеве высчитали, что от 6 до 9 тыс. МВт у восточноевропейских коллег дефицит электроэнергии — «и это хорошая ниша, которую мы могли бы занять».

Однако есть и проблема — сооружение «Росатомом» АЭС на 2,4 МВт в Белоруссии может надолго перекрыть ее (нишу) российской экспансией — так что нужна только быстрая реализация этого проекта.

«А вот достройка ЛЭП, полагаю, выглядит целесообразнее возведения энергоблоков. Однако, если Киев потянет время до 2018 года, то нишу действительно займет БелАЭС, так как экономике Белоруссии не нужны такие энергогенерирующие мощности, а в Прибалтику их экспортировать вскоре будет невозможно. Потому, с позиции украинской олигархии, нужно строить ЛЭП — это обеспечит максимум прибыли при минимальных затратах и в кратчайший срок», — отмечает Лизан.

Россия упоминалась и в другом контексте — оказывается, именно из-за нее на АЭС Украины в последнее время часто происходят внештатные ситуации. 25 мая глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Сергей Божко на брифинге заявил, что сбои в работе атомных станций в стране связаны с нагрузками, которые возникли из-за отключения Крыма от энергосети. А вот когда крымский полуостров был подключен к общей энергосистеме Украины, таких сбоев не было:

«Раньше, когда был Крым и так далее, система работала более стабильно, и энергоблоки не бросались в режим сброса и набора нагрузки», — заявил глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Другая проблема, как отметил Божко — существуют сбои в работе атомных электростанций, связанные с остановкой реакторных установок. Речь идет об электротехническим оборудовании — за последние пять месяцев на Украине произошло шесть нарушений, которые были связаны с проблемами генераторов.

«Все эти проблемы в работе АЭС вызваны во многом тем, что атомные станции работают на устаревшем оборудовании, на модернизацию которого не хватает средств», — заявил чиновник. По его данным, на АЭС Украины в прошлом году зафиксировано 15 нарушений в работе, в этом уже 7. Правда, эксперты полагают, что эти цифры могут быть занижены.

«Нештатная работа украинских АЭС, в которой винят «отсоединение» Крыма, — очередное доказательство того, что на Украине в энергетике политики больше, чем здравого смысла. Желая навредить соседу, навредили себе. Что теперь будет делать Киев — не ясно. Впрочем, нет у меня уверенности, что часть инцидентов не вызвана иными факторами, в частности, экспериментами с ядерным топливом Westinghouse. Что же касается модернизации АЭС и продления сроков эксплуатации, то от услуг разработчика реакторов ВВЭР — России — Киев отказался. Потому, опять же, навредили себе сами», — комментирует Иван Лизан.

31 мая стало известно, что «Росатом» отказался вывозить с Украины отработанное ядерное топливо после проблем с оплатой своих услуг. «Энергоатом» не может расплатиться из-за вышеупомянутой блокировки своих счетов. Насколько можно судить по открытой информации, речи о разрыве контракта не идет и топливо будет вывезено, как только от «Энергоатома» поступит аванс. Однако, вместе с тем, в Киеве настойчиво лоббируют тему по строительству Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива

«Совместный проект НАЭК «Энергоатом» и американской компании Holtec International экономически выгоден Украине, он окупится за два года», — заявил Насалик. Отдельно чиновник подчеркнул, что это не только «высокоэкономичный проект», но и возможность отказаться от услуг России. Напомним, что ядерный «могильник» на Украине уже строят в Чернобыльской зоне за средства международных доноров и планируют сдать в эксплуатацию в 2017 году, вместе с новой аркой над разрушенным 4-м реактором. Проектирование и строительство хранилища осуществляет «Энергоатом», а вот американская компания отвечает за поставку специального оборудования для сухого хранения отработанного ядерного топлива, его транспортировки, а также соответствующих технологий.

«Отказ Росатома от вывоза отработавшего ядерного топлива с Украины — вполне логичное решение. Во-первых, нет предварительной оплаты. Во-вторых, отношения между Москвой и Киевом, стали исключительно коммерческими, а не партнерскими. Случись нечто подобное во времена Януковича, то, полагаю, облученное топливо вывезли бы и без предоплаты. Теперь же без реальных денег Россия и шевелиться не станет», — резюмировал эксперт.