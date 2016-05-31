Варшава, 31 мая, 2016, 17:00 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что предстоящий саммит в Варшаве состоится в «критический момент» для альянса, передает ABC News.

ИА REGNUM Йенс Столтенберг

С этим заявлением Столтенберг выступил после переговоров с польским министром обороны Антонием Мацеревичем. Последний отметил, что расширение присутствия блока в Восточной Европе повысит безопасность Польши.

Саммит НАТО, на котором будет принято решение о количестве дополнительных сил и месте их дислокации, состоится 8−9 июля.

Столтенберг полагает, что саммит ожидается в условиях, когда Россия становится «более решительной, запугивая своих соседей», а также на фоне роста насилия в Северной Африке и на Ближнем Востоке, терроризма, кибератак и распространения баллистических ракет.

Он говорит, что НАТО отвечает на вызовы через «реализацию крупнейшего укрепления нашей коллективной обороны после окончания Холодной войны».