Вологда, 31 мая, 2016, 16:48 — ИА Регнум. Более сотни домов, расположенных на территории области, невозможно отремонтировать лишь за счет сборов в региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Фонде. Речь, в первую очередь, идет о панельных домах, построенных в области в конце 50-х годов прошлого века.

philippensky Ветхий дом

«Такая проблема, например, существует в ряде муниципалитетов. Остро она стоит в Череповце, где часть старого жилого фонда в Индустриальной части города на сегодняшний день находится в неудовлетворительном состоянии. Нужно ремонтировать наружные стеновые панели, менять балконные плиты, делать усиление каркасов. Стоимость ремонта каждого может доходить до 55 миллионов рублей», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель Фонда капремонтов Игорь Михельсон.

По его словам, такой объем средств собрать только за счет взносов граждан в Фонд капремонта нет никакой возможности, а ремонт разрушающихся домов необходимо проводить в самое ближайшее время. Вологодская область хочет взять за основу для решения данной проблемы опыт других регионов страны.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель губернатора Виталий Тушинов, по примеру Омской области в каждом районе Вологодчины может быть разработана специальная программа. В соответствии с ней средства на ремонт старого жилого фонда будут выделяться не только из Фонда капремонтов, но и из местного, областного бюджетов, а также с привлечением федерального финансирования.

Отметим, что на сегодняшний день собираемость с населения в Фонд капремонтов на Вологодчине превышает 83%. Всего же на реализацию программы капремонтов в 2016 году в регионе будет направлено 1,6 миллиарда рублей.