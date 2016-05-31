Санкт-Петербург, 31 мая, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Частный инвестор приступает к реализации концессионного соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Петербурга. Документ подписан накануне между правительством Санкт-Петербурга и ООО «Транспортная концессионная компания», сообщили в пресс-службе Смольного. Сегодня, 31 мая, инвестор проекта сообщил ИА REGNUM о начале его практической реализации.

electrotrans.spb.ru Петербургский трамвай

«Транспортная концессионная компания» — совместное предприятие «Группы ЛСР» и «Инвестиционной компании «Лидер». Общий объем затрат инвесторов и правительства города, включая затраты на создание современной трамвайной сети и ее эксплуатацию на протяжении 30 лет, составляет 32,7 млрд руб. В том числе, 12,7 млрд руб. будет потрачено на строительство и содержание объекта. Протяженность линий частного трамвая составит около 14 км. Срок завершения модернизации трамвайной сети — IV квартал 2018 года.

Частный трамвай будет создаваться на базе действующих в Красногвардейском районе трамвайных маршрутов, с их модернизацией и расширением. Трамвайные пути пройдут по основным магистралям Красногвардейского района от Ладожского вокзала. Новая сеть будет включать в себя трамвайные линии с использованием виброизоляционных материалов. Перевозку пассажиров будут осуществлять трамваи повышенной вместимости в количестве не менее 21 единицы. Будет построен и новый трамвайный парк. Проектом также предусмотрено строительство свыше 40 посадочных павильонов, в том числе и павильон-вокзал на конечной станции «Ладожская».

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«Новый скоростной трамвай, двигающийся на обособленном полотне с расчетной скоростью, станет эффективным видом общественного городского транспорта, уступающим по провозной способности только метрополитену», — заверяют в «Группе ЛСР».

Возвращение вложенных инвестиций планируется путем получения выручки за оказание услуг по перевозке пассажиров и субсидий от города за перевозку льготных категорий жителей. При этом частный инвестор обещает возить пассажиров по городскому тарифу с использованием всех видов проездных документов.

На сегодня ежедневное количество пассажиров трамваев в Красногвардейском районе достигает 10 тысяч человек.