Кишинёв, 31 мая, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Правительство Молдавии объявило Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня, выходным днем. Как передает корреспондент ИА REGNUM, ранее аналогичная инициатива была утверждена парламентом республики.

arhbaby Тень счастливого ребенка

Объявить День защиты детей выходным предложила Либеральная партия. По словам депутата-либерала Алины Зоти, в этот день граждане страны должны отдыхать и проводить его вместе с детьми.