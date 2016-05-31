Москва, 31 мая, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Российская компания «Газпром» в ближайшее время планирует обратиться в Стокгольмский арбитраж, чтобы оспорить повышение Украиной стоимости транзита российского голубого топлива. Об этом, как передает «Коммерсантъ», заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

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«Если не удастся договориться, будем в арбитраже решать», — сказал он.

При этом Медведев подчеркнул, что российская компания не отказывается от переговоров с украинской стороной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 марта глава Бюро комплексного анализа и прогнозов Украины Сергей Дяченко заявил, что если Россия планирует обеспечить стабильное газообеспечение Европы, ей сегодня не обойтись без украинской газотранспортной сети (ГТС),

«Без украинской ГТС на сегодняшний день обойтись практически нереально, если думать о стабильном газообеспечении Европы», — отметил эксперт, добавив, что в связи с актуальной ситуацией РФ нельзя «баловаться экономическими интересами».

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