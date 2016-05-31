Бишкек, 31 мая, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов в ходе рейда обнаружили на территории государственной компании «Кыргызнефтегаз» в Джалал-Абадской области Киргизии 1395 кустов конопли. Об этом сегодня, 31 мая, сообщил информационно-аналитический портал Zanoza. kg со ссылкой на информацию областного управления внутренних дел.

Dr. Sudhindra Sharma Куст конопли

Отмечается, что найденные милиционерами наркосодержащие растения были выращены охранником «Кыргызнефтегаза» посреди кукурузного поля. По данному факту начато расследование.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, в 2015 году правоохранительные органы Киргизии изъяли из незаконного оборота около 28,7 тонны наркотических и психотропных веществ, а также прекурсоров. Это на 61% больше, чем в 2014 году. Наибольшую долю среди конфискованных средств занимают прекурсоры — 54% и каннабис — 35%, затем следуют марихуана — 8%, гашиш — 2% и героин — 1%.