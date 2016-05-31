Ташкент, 31 мая, 2016, 16:38 — ИА Регнум. Узбекистан включен в пятерку стран с самым большим числом современных рабов — наряду с Индией, Китаем, Пакистаном и Бангладеш, сообщает агентство Фергана со ссылкой на доклад Global Slavery Index 2016.

Эйр Кроу. Рабы, ожидающие продажи. 1861

Согласно исследованию, в Индии в рабских условиях живет наибольшее количество людей — около 18,35 млн. Затем следуют Китай (3,39 млн), Пакистан (2,13 млн), Бангладеш (1,53 млн) и Узбекистан (1,23 млн)."Узбекистан ежегодно принуждает более миллиона своих граждан к работам, связанным с выращиванием и сбором хлопка», — говорится в публикации.

При этом, для сбора хлопка используются не только призывы принести пользу родине, но и различные угрозы: увольнение с работы, большие штрафы, долговая кабала, конфискация активов, применение силы правоохранительными органами.

Как отмечается в исследовании, в той или иной форме современного рабства подвергаются 45,8 миллиона человек в 167 странах мира. Странами с наименьшим количеством рабов признаны Люксембург, Ирландия, Норвегия, Дания, Швейцария, Австрия, Швеция, Бельгия, США, Канада, Австралия и Новая Зеландия.