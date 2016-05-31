Москва, 31 мая, 2016, 16:23 — ИА Регнум. В 2016 году власти Москвы выдали 30 тысяч патентов для индивидуальных предпринимателей (ИП), заявил на круглом столе руководитель департамента экономической политики и развития столицы Максим Решетников. По его словам, рост числа выданных патентов такси в I квартале 2016 года в столице составил 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Florian Bütow Такси

Чиновник отметил, что патент стимулирует развитие предпренимательства. «Из года в год растет количество москвичей, решивших попробовать себя в бизнесе, особенно увеличивается число тех, кто сразу после получения статуса ИП переходит на патент», — сообщил Решетников.

Он также подчеркнул, что количество легальных такси в городе продолжает расти.

Напомним, в столице таксистам установлены стандарты внешнего вида и патенты. Так, извозчики должны иметь желтый цвет кузова, оранжевый фонарь на крыше, и «шашечки» по бокам авто.