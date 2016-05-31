Лавров: «Бессмертный полк» консолидировал российские общины за рубежом
Москва, 31 мая, 2016, 16:20 — ИА Регнум. Российские общины за рубежом имеют потенциал и авторитет, доказательством чему стала акция «Бессмертный полк». Об этом 31 мая в ходе встречи с членами Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Под эгидой совета сплотились более трёх тысяч организаций. Это весомая сила. Мы высоко ценим вашу работу по укреплению русского мира. Мы встречаемся через три недели после 71-й годовщины Дня Победы. Ярким событием стало шествие «Бессмертного полка». Проведение этой и других акций свидетельствует о консолидации российских общин, их потенциале и авторитете», — сказал Лавров.
По его словам, «положительной оценки» заслуживает реализация программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом: «Ею за 9 лет воспользовались более полумиллиона человек. Оценки и предложения совета представляют для нас большой интерес».
В рамках предстоящего в сентябре проведения выборов в Госдуму Лавров напомнил, что для граждан РФ вне зависимости от места проживания выборы заставляют «почувствовать сопричастность» к отечеству. Министр заявил о том, что он рассчитывает на то, что местные общины окажут влияние на соотечественников в вопросе посещения избирательных участков за рубежом.
Напомним, ВКСРС координирует деятельность международных и страновых объединений соотечественников и обеспечивает в период между всемирными конгрессами соотечественников и всемирными конференциями соотечественников представительство соотечественников в органах государственной власти России.