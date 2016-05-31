Москва, 31 мая, 2016, 16:20 — ИА Регнум. Российские общины за рубежом имеют потенциал и авторитет, доказательством чему стала акция «Бессмертный полк». Об этом 31 мая в ходе встречи с членами Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Алексей Яковлев ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Ярославле. 9 мая 2016 года

«Под эгидой совета сплотились более трёх тысяч организаций. Это весомая сила. Мы высоко ценим вашу работу по укреплению русского мира. Мы встречаемся через три недели после 71-й годовщины Дня Победы. Ярким событием стало шествие «Бессмертного полка». Проведение этой и других акций свидетельствует о консолидации российских общин, их потенциале и авторитете», — сказал Лавров.

По его словам, «положительной оценки» заслуживает реализация программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом: «Ею за 9 лет воспользовались более полумиллиона человек. Оценки и предложения совета представляют для нас большой интерес».

В рамках предстоящего в сентябре проведения выборов в Госдуму Лавров напомнил, что для граждан РФ вне зависимости от места проживания выборы заставляют «почувствовать сопричастность» к отечеству. Министр заявил о том, что он рассчитывает на то, что местные общины окажут влияние на соотечественников в вопросе посещения избирательных участков за рубежом.

Напомним, ВКСРС координирует деятельность международных и страновых объединений соотечественников и обеспечивает в период между всемирными конгрессами соотечественников и всемирными конференциями соотечественников представительство соотечественников в органах государственной власти России.