Вологда, 31 мая, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Геологи Северо-Западного ПГО, входящего в госхолдинг Росгеология, приступили к летним полевым работам. Работы пройдут на Верхневодлицком участке в Вытегорском районе Вологодской области. Здесь предприятие ищет стекольные пески в рамках государственного контракта, подписанного с холдингом в минувшем году.

vvn-servise.pro Песок мытый

Геологи должны обнаружить проявления стекольного сырья и оценить ресурсный потенциал участка и определить перспективность его дальнейшего изучения. Специалисты рассчитывают, что прогнозные ресурсы объекта могут составить 100 миллионов тонн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Росгеологии.

«Нам предстоит выявить и обозначить контуры залежей кварцевых песков, соответствующих требованиям государственного стандарта для стекольной промышленности. Кроме того, необходимо определить состав, качество и технологичность стекольного сырья по результатам аналитических исследований и лабораторно-технологических испытаний, провести геолого-экономическую оценку проявлений по укрупненным показателям», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM управляющий директор АО «Росгеология» Олег Васин.

В полевой сезон этого года геологи запланировали бурение скважин, отбор и обработку проб, топографо-геодезические и гидрогеологические исследования. Также они проведут лабораторно-технологические испытания стекольных песков.

По государственному контракту изучать ресурсы Вытегорского района Вологодской области геологи будут до конца следующего года.

Добавим, что в настоящий момент в регионе разведано лишь одно месторождение стекольных песков — Сазоновское. Сырье используется местными стекольными заводами для изготовления темного бутылочного стекла.