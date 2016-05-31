Архангельск, 31 мая, 2016, 16:18 — ИА Регнум. Начальник УМВД России по Архангельской области Сергей Волчков опубликовал свои доходы за 2015 год. За прошлый год он заработал 2,7 млн. рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Нищета

По официальным данным, в собственности Волчкова две квартиры (71 и 31 кв метров), в пользовании квартира 146 кв метров. Что касается доходов супруги генерала, то за прошлый год она заработала всего лишь 10 копеек. В собственности квартира 44 кв метра, гараж и автомобиль «Рено Логан».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свои доходы за прошлый год уже представил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, депутаты государственной Думы, областные парламентарии, руководители областной прокуратуры.