Архангельск, 31 мая, 2016, 16:15 — ИА Регнум. В Архангельской области все большей популярностью пользуются кабинеты отказа от курения. Только за прошлый год их посетили более 1900 жителей областного центра, из которых бросили курить 800 человек. Всего в областном центре на базе различных медучреждений работают 6 кабинетов отказа от курения. Об этом на пресс-конференции сообщила директор Архангельского центра медицинской профилактики Надежда Пышнограева, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По ее информации, примерно половина курильщиков, которые обратились в кабинеты отказа от курения, вынуждены бросить это пагубное пристрастие в виду тяжелых заболеваний.

«Отмечу, что кабинеты отказа от курения функционируют в лечебных учреждениях региона при поликлиниках. Работа по их созданию ведется с 2013 года. Работают там специально обученные люди. Работать с курильщиками не просто. Прежде всего, человек должен сам для себя решить, бросает он курить или нет. Медицинский работник должен помочь ему в этом непростом решении, выявить мотивацию. В крайнем случае предложить медикаментозную помощь», — сказала Надежда Пышнограева.

Добавим, что в этом году в Архангельске с 27 мая по 4 июня состоятся массовые акции и мероприятия, посвященные Всемирному дню отказа от курения. Они пройдут под девизом «Защитите своих близких от табачного дыма».