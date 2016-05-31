Махачкала, 31 мая, 2016, 16:14 — ИА Регнум. В Дагестане обеспечат организованным летним отдыхом более 45 тысяч детей. На детскую оздоровительную кампанию из бюджета республики выделят более 167 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе Министерства образования региона.

Александр Дайнека. Раздолье. 1944 год

Более 10 тысяч школьников проведут летние каникулы в лагерях с дневным пребыванием в самой республике, еще около 30 тысяч детей отправятся в загородные оздоровительные лагеря. На черноморском побережье отдохнут 630 человек, из них 450 детей — в «Артеке» и 180 — в «Орленке». Также будут предоставлены путевки в санатории за пределами республики 500 школьникам.

Как отметили в Минобре, в первую очередь путевки на летний отдых будут предоставляться детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и состоящим на профилактическом учете, детям, которые воспитываются в неполных семьях, а также детям из малоимущих, многодетных семей. Число таких детей составляет около 30 тысяч человек.

Отметим, сумма, направленная на летний отдых детей в 2016 году, значительно увеличена благодаря помощи из федерального центра. Еще в феврале текущего года планировалось охватить организованным отдыхом всего 22 тысячи детей. На эти цели правительство региона намерено было выделить 64 млн рублей.

Напомним, летом прошлого года оздоровительным отдыхом было охвачено в Дагестане около 30 тыс. детей. В загородных учреждениях отдохнули 13 тысяч школьников, еще 17 тысяч детей провели лето в учреждениях с дневным пребыванием.