Гатчина, Ленинградская область, 31 мая, 2016, 16:12 — ИА Регнум. Принято решение о передаче в собственность Ленинградской области Приоратского парка Гатчины. Об этом сегодня, 31 мая, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава региона считает, что это произойдет еще до конца лета, передает корреспондент ИА REGNUM.

gatchinapalace.ru Приоратский парк Гатчины

Приоратский парк окружает Приоратский дворец, построенный на берегу Черного озера. Приоратский парк не является частью музея-заповедника «Гатчина». На его территории сегодня ведется коттеджное строительство, а некоторым частям парка грозит полное уничтожение.

«Я сегодня получил принципиальное согласие министра культуры Мединского о передаче в собственность Ленинградской области Приоратского парка, — сказал журналистам Александр Дрозденко. — В последние 20 лет он находился в государственной казне. А что такое находиться в казне? Это значит, парк был ничей. Хотя он гораздо больше, чем Гатчинский парк. Надеюсь, что до конца лета мы этот парк примем в собственность и создадим государственное учреждение, которое будет полностью восстанавливать озеленение, скульптуры, дорожки и многое другое. Это хорошая история для будущего».

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В рамках второго этапа, по словам губернатора, возможна передача в собственность региона и Приоратского дворца. «Приоратский дворец небольшой, затраты на его реставрацию и годовое содержание измеряются десятками миллионов рублей — это не катастрофическая сумма для бюджета региона. Нас больше интересует сегодня парк: Приоратский дворец находится в нормальном состоянии, а вот парк требует приложения усилий», — пояснил Александр Дрозденко.

Парк, по его словам, будет находится на балансе правительства региона и принадлежать Музейному агентству Ленобласти или же — в муниципальной собственности, и обязательно иметь статус природоохранной территории.

Также губернатор выразил надежду, что в собственность Ленобласти будут переданы исторические здания Гатчины, откуда планирует переехать Военно-морской архив.

«С левой стороны от дворца на въезде в Гатчину находятся исторические здания. Там раньше были казармы гвардейцев и конюшни. В советское время там был размещен Военно-морской архив. К сожалению, архив не выделял серьезные деньги на содержание самого здания — оно находится в плачевном состоянии», — сообщил Дрозденко.