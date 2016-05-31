Москва, 31 мая, 2016, 16:07 — ИА Регнум. С начала продаж «единых» билетов в города Крымского федерального округа оформлено 78,7 тыс. проездных документов. Данный показатель превышает итоги аналогичных предварительных продаж 2015 года на 41,2%. В том числе более 54,5 тыс. «единых» проездных документов оформлено в Крым и более 24,1 тыс. — из Крыма, сообщили в РЖД.

Andrey Lifanov Поезд РЖД

Напомним, перевозки пассажиров в Крым с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта возобновлены 30 апреля. За первый месяц действия услуги по «единому» билету перевезены 11 тыс. 314 пассажиров (за аналогичный период 2015 года — 7 277 пассажиров).

Перевозки по «единому» билету в туристический сезон 2016 года осуществляются в 7 городов Крымского федерального округа: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту.

Стоимость на прямые смешанные перевозки по «единому» билету осталась на уровне 2015 года и составляет: из Анапы в Керчь — 380 рублей, в Симферополь — 590 рублей, в Севастополь — 690 рублей, в Феодосию — 460 рублей, в Судак — 540 рублей, в Евпаторию — 690 рублей, в Ялту — 700 рублей; из Краснодара в Керчь — 560 рублей, в Симферополь — 710 рублей, в Севастополь — 810 рублей, в Феодосию — 590 рублей, в Евпаторию — 810 рублей, в Ялту — 820 рублей, в Судак — 660 рублей.

Дети до 5 лет в сопровождении взрослых перевозятся по «единому» билету бесплатно с предоставлением отдельного места.