Пермь, 31 мая, 2016, 16:06 — ИА Регнум. Краевые власти Прикамья по заданию главы региона осуществляют выплаты материальной помощи для восстановления жилого помещения и имущества первой необходимости из резервного фонда правительства Пермского края. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Игорь Донченко Паводок

На сегодняшний день пострадавшим выплачено порядка 4,5 миллионов рублей, помощь оказана 106 семьям. «В оперативном режиме ситуацию контролирует лично губернатор Виктор Басаргин», — подчеркнули в его пресс-службе.

Отметим, материальная помощь выплачивается семьям — собственникам пострадавших жилых помещений в размере до 100 тысяч рублей, а также семьям, проживающим в муниципальном жилищном фонде, в размере не более 50 тысяч рублей.

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Напомним, по заданию главы региона разработано и утверждено постановление правительства Пермского края, согласно которому из резервного фонда правительства выделены 10 млн рублей для оказания материальной помощи семьям, жилье которых пострадало от паводка в территориях с объявленным режимом ЧС.

Кроме того, согласно постановлению, краевое Минприроды оказывает жителям региона, имущество которых утрачено или повреждено в результате ЧС, содействие во внеочередной заготовке древесины.