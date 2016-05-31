Ярославль, 31 мая, 2016, 15:59 — ИА Регнум. МАУ «Дирекция спортивных сооружений» ремонтирует ярославские ФОКи за счет средств, полученных от платных услуг и аренды. Объемы коммерческой деятельности на базе оздоровительных комплексов наращиваются, сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор МАУ Александр Черепанин.

фото сайта мэрии г. Ярославля Ярославский Дворец спорта «Торпедо»

По его словам, в период летних каникул ремонтные работы проводятся практически во всех ФОКах. В СК «Торпедо», где тренируются воспитанники СДЮСШОР «Локомотив», уже приведены в порядок раздевалки. В настоящее время идет перезаливка льда, затем будет проведена ревизия системы охлаждения. Одновременно с этим ведется ремонт стен и полового покрытия.

«Такие же ремонтные работы проводятся сейчас и в ФОКе за Волгой. В июле начнем приводить в порядок ФОК «Чемпион» на ул. Панина. Все ремонтные работы мы проводим за счет средств, полученных от платных услуг и аренды. Совсем скоро здесь откроется на условиях аренды спортивный медицинский центр, который также даст дополнительную возможность для содержания ФОКа. Планируем оборудовать три парковки на 200 мест рядом со зданием для удобства наших посетителей, так как во время проведения массовых мероприятий и соревнований парковка машин сейчас является проблемой. Отмечу, что все 14 ФОКов в Ярославле открыты 10 лет назад и ни в одном из них за все эти годы ремонта не проводилось», — пояснил Александр Черепанин.

Текущий ремонт в ярославских ФОКах проводится и в течение года. На это из городского бюджета выделено 110 млн рублей.

«В эту сумму входит плата за коммунальные услуги, зарплата сотрудников и содержание объектов. Чтобы содержать на достойном уровне спортивные сооружения города и обеспечивать должные условия для тренировок спортсменов и проведения соревнований, мы оптимизировали работу, направив на эти цели заработанные в результате предоставления платных услуг средства», — уточнил директор МАУ «Дирекция спортивных сооружений» Александр Черепанин.