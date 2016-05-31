Пхеньян, 31 мая, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Северокорейские СМИ отметили высокие качества возможного кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа, назвав миллиардера «мудрым политиком» и «дальновидным кандидатом», сообщает The Guardian.

DonkeyHotey Дональд Трамп и Хиллари Клинтон

Такое мнение о возможном будущем президенте США выразили журналисты издания DPRK Today в своей редакционной статье. В ней авторы поприветствовали желание Трампа встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном и отметили, что благодаря Трампу Пхеньян может добиться вывода американских войск с Корейского полуострова.

«У скандальной риторики Трампа много положительных моментов», — пишет Хан Ён Мук, назвавшийся китайско-северокорейским ученым. «Трамп заявил, что он не будет вмешиваться в войну между Югом и Севером, разве это не удачное стечение обстоятельств, с точки зрения Северной Кореи?» — добавил он.

По словам западных аналитиков, редакторская статья хоть и не написана напрямую в Пхеньяне, она, тем не менее, полностью отражает образ мышления властей Северной Кореи. Как отмечает Эйден Фостер-Картер из Лидского университета, эта статья является еще одним напоминанием того, насколько сильно может изменить политику США в регионе Трамп, стань он главой Белого дома.

В статье, опубликованной изданием, авторы призывают американских избирателей также не голосовать за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Напомним, 17 мая претендент на пост главы Белого дома от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что он бы побеседовал с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Необходимо отметить, что реакцией на высказывание Трампа стало, в частности. заявление посла КНДР в ООН, который назвал бахвальство миллиардера самопиаром.