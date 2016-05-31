Пермь, 31 мая, 2016, 18:11 — ИА Регнум. Половина всех учеников первого класса школ Перми с 1 сентября 2015 года участвовала в проекте «Первоклассные открытия», который предполагал поход в музеи и участие в различных конкурсах. За восемь месяцев хотя бы один раз посетили музей более 6000 ребят. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии. Прошли все шесть предложенных музеев и закончили игру 767 первоклассников.

museumperm.ru Селенитовая комната. Пермский краеведческий музей

Напомним, более 12 тысяч первоклассников столицы Прикамья вместе с родителями могли в течение всего учебного года с 1 сентября 2015 года по 31 мая 2016 года бесплатно посетить шесть филиалов Пермского краеведческого музея.

1 сентября каждый первоклассник Перми получил набор путеводителей «Первоклассные открытия». В нем не только информация по филиалам Пермского краеведческого музея, но и сборник советов юным путешественникам как организовать собственную экспедицию за открытиями на улицы Перми. Помимо этого для первоклассников и их семей прошло три конкурса.

Проект завершился финалом игры-викторины «Мои открытия в Пермских музеях». Она прошла в три этапа: школьный, районный и городской. На заключительном этапе команды перемещались по станциям и выполняли задания на внимание, память, фантазию, воображение и умение работать в команде. Первое место досталось команде школы №16, второе место заняли ребята из школы №28, третье место у команды лицея №4.

Отметим, что проект «Первоклассные открытия» реализуется при поддержке департамента образования администрации Перми уже второй год.

В его рамках ребята смогли побывать в музее пермских древностей, в домах Мешкова и Славянова, познакомится с музеем-диарамой и подпольной типографией. В этом году, к ним добавилась Селенитовая комната. Она не имеет аналогов не только в нашей стране, но и во всем мире. Этот музей представляет собой искусственный грот, на стенах которого размещены декоративные панно и витражи из минерала селенита различных оттенков — пейзажи, достопримечательности, узнаваемые места Пермского края.