Междуреченск, Кемеровская область, 31 мая, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Пользователи соцсетей опубликовали фото и видео с места обрушения подъезда жилого дома в Междуреченске.

Фото: http://vk.com/typical_kmr

Ранее сообщалось, что причиной обрушения мог стать ремонт, который проводился в магазине на первом этаже жилого дома. Сообщение об обрушении поступило в региональное управление МЧС в 18:05 (14:05 мск) 31 мая.

По предварительным данным, жертвой ЧП стал один человек, двое — пострадали. По факту обрушения возбуждено уголовное дело.