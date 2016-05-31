Анкара, 31 мая, 2016, 15:49 — ИА Регнум. В Турции за оскорбление президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана осуждена победительница национального конкурса красоты 2006 года Мерве Бююксарач. Её приговорили к году двум месяцам и 17 дням условного тюремного заключения, пишет ежедневная турецкая газета Milliyet.

ИА REGNUM Эрдоган

Бююксарач предстала перед судом за то, что она разместила в своём Instagram нелестное для президента стихотворение сатирического жанра. Адвокаты главы государства сочли, что этот пост в соцсети является «атакой на личные права Эрдогана».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Турции не в первый раз болезненно реагирует за сатиру в СМИ. В мае защита президента направила иск в суд против руководителя медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера. Глава концерна провинился в том, что поддержал немецкого сатирика и телеведущего Яна Бёмерманна, передача с которым об Эрдогане, где был зачитан сатирический стих, явилась причиной крупного скандала.

Читайте также: Турецкому журналисту грозит тюремный срок за оскорбление Эрдогана