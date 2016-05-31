Казань, 31 мая, 2016, 15:48 — ИА Регнум. На территории Татарии ожидаются заморозки на почве, объявлено штормовое предупреждение, сообщает 31 мая пресс-центр ГУ МЧС России по региону.

pixabay.com Заморозки

«По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» на 1 июня прогнозируется опасное метеорологическое явление: местами ожидаются заморозки на почве до 1 градуса мороза», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в первый день лета в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит от 0 до +7 градусов, местами заморозки на почве до — 1 градуса. Воздух днем прогреется от +15 до +20 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 4−9 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

В 36 муниципальных образованиях, включая Казанский и Набережно-Челнинский городские округа, прогнозируется 4 класс пожарной опасности (высокая). Может загореться сухая трава и мусор, при этом есть опасность перехода пламени на жилые дома и хозяйственные объекты. В 9 муниципальных образованиях сохраняется 3 класс пожарной опасности.