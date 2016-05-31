Магас, 31 мая, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Для паломников Ингушетии в текущем году будут созданы все условия, чтобы при совершении хаджа они чувствовали себя комфортно. Такое распоряжение отдал глава республики Юнус-Бек Евкуров. На совещании по вопросам подготовки к хаджу он высказал ряд конструктивных предложений, касающихся создания для вылетающих в Мекку и Медину более комфортных условий, чем в предыдущие годы, сообщили ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе руководителя региона.

Ali Mansuri Молящийся у Масджид аль-Харам (мечети, построенной вокруг Каабы)

Так, по предложению главы республики, должно быть сокращено количество прямых рейсов с восьми до четырех путем привлечения самолетов с большей вместимостью, составляющей до 320 пассажиров. Также Евкуров предложил организовать перевозку воды из святого источника «Зам-Зам» на борту пустого самолета, возвращающегося после доставки паломников. Согласно новым ограничительным мерам каждому участнику хаджа разрешают взять с собой на Родину не более пяти литров воды. Однако в самой республике очень много желающих получить эту воду, обладающую целебными свойствами. Таким образом, воду в достаточных количествах можно было бы доставить в ходе обратного рейса и сдавать в социальные учреждения, считает глава региона.

Руководитель Комитета по хаджу при правительстве РИ Ахмед Эльджеркиев сообщил, что квота на посещение святых мест для Ингушетии в текущем году составляет 1420 человек с возможностью увеличения до двух тысяч мест. Впервые удалось решить вопрос проживания таким образом, что расстояние от гостиницы в Мекке до мечети аль-Харам составляет 850 метров, а в Медине — 150 м. В прежние годы отправившимся в хадж жителям республики приходилось преодолевать многокилометровые расстояния до святых мест.

По рекомендации Евкурова паломники будут обучены правильному совершению религиозных обрядов во время хаджа, им будут розданы специальные памятки. Изучать правила они будут на специальном макете расположения святынь.

Отметим, первый рейс в Саудовскую Аравию для совершения хаджа состоится уже 26 августа. В настоящее время число подавших документы составляет около 500 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров высказался за передачу функций по оказанию услуг по организации хаджа от Духовного центра мусульман в ведение структуры, подотчетной правительству Ингушетии. Как считает Евкуров, эта мера должна уберечь муфтият от обвинений в применении различных коррупционных схем при организации хаджа. В нынешнем году вопросами хаджа занимается специально созданный комитет при правительстве РИ.