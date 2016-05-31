Москва, 31 мая, 2016, 15:41 — ИА Регнум. «Институт развития интернета решил выяснить, как обстоят дела с IT-образованием в российских вузах, и проведет исследование, результатом которого станет карта IT-кафедр в вузах России. Мы посмотрим, сколько студентов на них обучается, в партнерстве с какими компаниями созданы эти кафедры», — передает ТАСС слова советника президента РФ по вопросам развития интернета Германа Клименко.

publicdomainpictures.net С младых ногтей

В ИРИ рассчитывают, что в этой работе примут участие крупнейшие российские работодатели в области IT — «Яндекс», Mail.ru, Rambler, а также Общероссийский народный фронт (ОНФ).

«Понимание ситуации с IT-дисциплинами в вузах позволит крупнейшим российскими отраслевыми работодателями определить, какие образовательные программы нужны, чтобы увеличить количество и качество выпускников по IT-специальностям», — утверждает Герман Клименко, подчеркивая, что на текущий момент «качество образования не всегда соответствует запросам работодателей».

«Мы все понимаем роль информационных технологий в современной экономике. Уже существуют успешные примеры интеграции бизнеса и вузов на почве эффективного обучения, однако до сих пор такие шаги — увы, скорее исключение, чем правило. Нам нужна целевая программа подготовки кадров, над которой мы могли бы работать сообща, создавая синергию», — считает Герман Клименко.

По мнению советника президента, зарубежные компании гораздо активнее занимаются подготовкой кадров, нежели отечественные.

«Я посещал университеты в нескольких крупных городах России, в одном из университетов увидел девять кафедр Microsoft, три кафедры SAP, и ни одной кафедры ни «Яндекса», ни Mail.ru, ни Rambler, — рассказал в своем выступлении на форуме Герман Клименко. — Все проводят эту работу, но в этом направлении нужно куда-то двигаться, потому что ситуация выглядит странно: с одной стороны, у нас идет процесс импортозамещения, с другой стороны, наши вузы готовят специалистов для компаний, которые ограничивают эту работу».

Отметим, что по итогам внутреннего опроса Института развития интернета, большинство экспертов ИРИ высказало мнение, что на сегодня российские IT-студенты как никогда нуждаются в «дополнительном обучении на практических бизнес-задачах».

«Доля IT-специальностей в общем количестве программ подготовки специалистов в России составляет лишь 14%. Учебные программы характеризуются инерционностью, преобладают традиционные формы обучения. Чтобы изменить ситуацию к лучшему, необходимо активнее привлекать крупные IT-компании к образовательному процессу, создавать механизмы социального заказа на специалистов, совершенствовать формы обучения», — сказал директор РОЦИТ Сергей Гребенников.

Напомним, что форум «Интернет+Образование» стал третьим из восьми тематических форумов по направлениям дорожных карт, представленных на форуме «Интернет Экономика 2015» в декабре прошлого года.

Ключевые секции мероприятия: «Кадры в IT: где и как готовить специалистов для отрасли»; «Развитие единой информационно-образовательной среды»; «Разработка критериев качества онлайн-курсов в сфере высшего образования и электронной системы рейтингования»; «Развитие открытого образования в России»; «Открытый доступ к культуре и знаниям, создание инфраструктуры научной коммуникации».