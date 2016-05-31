Москва, 31 мая, 2016, 15:33 — ИА Регнум. В ближайшие два года Росавтодор направит 15,8 млрд рублей из федерального бюджета на софинансирование 11 дорожных проектов в 7 субъектах РФ в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщили в ведомстве.

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Сумма направляемых средств в 2016 году составит 8,2 млрд рублей, в 2017 году — 7,6 млрд рублей. В 2015 году на эти нужды было выделено 10,8 млрд рублей.

В соответствии с постановлением правительства РФ Росавтодор участвует в софинансировании дорожных проектов в Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областях, в Республике Мордовия, а также в г. Санкт-Петербурге. Работы по реконструкции дорог ведутся согласно утвержденным графикам.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России. Тренировочные базы будут располагаться в Московской области. Их подготовят в Дмитровском, Истринском, Наро-Фоминском, Пушкинском и Солнечногорском районах, а также в Бронницах, Долгопрудном, Домодедове, Лобне, Раменском и Химках.

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