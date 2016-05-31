Санкт-Петербург, 31 мая, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Пожилой пассажир авиарейса Санкт-Петербург — Калининград украл дорогостоящий планшет у пассажирки того же рейса в петербургском аэропорту «Пулково». В калининградском аэропорту «Храброво» воришку уже ждали.

Tatsuo Yamashita Планшет

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 31 мая, в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО, к полицейским в «Пулково» обратилась женщина, сообщившая об исчезновении планшетного компьютера стоимостью 20 тыс. рублей.

«Пассажирка рассказала о том, что находясь на пункте предполетного досмотра, она положила в лоток планшетный компьютер, а спустя некоторое время, его не обнаружила. Транспортные полицейские незамедлительно приступили к розыску похищенного личного имущества гражданки», — отмечается в сообщении пресс-службы УТ МВД России по СЗФО

Сотрудники полиции установили личность похитителя планшета — им оказался пассажир того же рейса в Калининград, что и пострадавшая женщина. К этому моменту предполагаемый преступник уже летел с похищенным имуществом в Калининград.

Оперативная информация о подозреваемом была передана сотрудникам Западного линейного управления МВД России на транспорте. В итоге злоумышленник был задержан в аэропорту «Храброво».

Им оказался 57-летний житель Калининграда. Он признался, что увидел, как женщина положила в лоток планшетный компьютер и тайно похитил чужой гаджет.

Сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Похищенный планшет возвращен владелице.