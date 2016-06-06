Москва, 6 июня, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Бесплатные кинопоказы фильмов и мультфильмов по произведениям Александра Сергеевича Пушкина пройдут сегодня в кинотеатрах Москвы. Проект приурочен к Пушкинскому дню или, как его сегодня называют, Дню русского языка, который ежегодно отмечается в России 6 июня, в день рождения поэта.

Цитата из м/ф «Сказка о царе Салтане». реж. Иван Иванов-Вано, Лев Мильчин. 1984. СССР Корабли плывут мимо острова Буяна

Показы пройдут в кинотеатрах «Искра», «Полет», «Сатурн», «Факел», «Юность» и «Молодежный». Организатор проекта киносеть «МосКино».

В программу вошли фильмы-экранизации, биографические и анимационные картины. Зрители увидят:

Цитата из м/ф «Сказка о царе Салтане». режИван Иванов-Вано, Лев Мильчин. 1984. СССР Белка и орешки

мультипликационный фильм «Сказка о царе Салтане» режиссеров Ивана Иванова-Вано и Льва Мильчина 1984 — последняя киноработа Иванова-Вано, сделанная им на девятом десятке жизни и самая известная экранизация сказки Пушкина, ставшая классикой советской мультипликации;

Цитата из д/ф «Сказка о царе Салтане». реж Александр Птушко. 1966. СССР Царь с Царицею простился

фантастический фильм «Сказка о царе Салтане» Александра Птушко 1966 — другая, более ранняя экранизация знаменитой сказки, сделанная главным (наряду с Александром Роу) киносказочником СССР. Лента снималась в Крыму и Московской области. Главные роли сыграли Владимир Андреев, Лариса Голубкина, Олег Видов, Ксения Рябинкина;

драму «Дубровский» Александра Ивановского 1936 — экранизация одноимённого романа Пушкина, сделанная на киностудии «Ленфильм» к 100-летию со дня смерти поэта. Рукопись романа была найдена после смерти Пушкина в его бумагах. Замысел «Дубровского» был подсказан действительным происшествием;

Цитата из к/ф «Дубровский». реж. Александр Ивановский. 1936. СССР Пишет письмо

фильм-оперу «Евгений Онегин» Романа Тихомирова 1959 — экранизация поэмы Пушкина на музыку Петра Ильича Чайковского. По однозначному признанию кинокритиков и публики фильм стал одним из величайших произведений мирового оперного искусства. Главные сольные партии исполнили звезды Большого театра — Галина Вишневская, Лариса Авдеева и Евгений Кибкало;

Цитата из к/ф «Евгений Онегин». реж. Роман Тихомиров. 1959. СССР Разговор

драма «Выстрел» Наума Трахтенберга 1966 — экранизация одноимённой повести Пушкина. Получив пощечину, офицер Сильвио вызывает графа-обидчика на дуэль. Однако неотложные обстоятельства заставляют офицера уехать, оставив за собой право выстрела. Через много лет, накануне свадьбы графа, Сильвио возвращается требовать возмездия;

Цитата из к/ф «Выстрел». реж Наум Трахтенберг. 1966. СССР В кабаке

анимационный фильм «День чудесный»Андрея Хржановского 1975 — мультфильм по произведениям Александра Сергеевича Пушкина был создан на киностудии «Союзмультфильм» на основе рисунков выставки «Пушкин глазами детей»;

научно-популярный фильм «Пушкинская Москва» Самария Зеликина — фильм о том, какой была наша столица в те годы, когда в ней жил Александра Сергеевич Пушкин.

День рождения Александра Сергеевича Пушкина стал ежегодным праздником ещё в эпоху СССР. Сегодня Пушкинский день имеет статус Всероссийского. Государственным праздником он стал в 1997 году, когда президентом России был подписан указ «О 200-летии со дня рождения А.С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России».