Ярославль, 31 мая, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Общая задолженность потребителей электроэнергии в Ярославской области составляет 2,4 млрд рублей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ПАО «ТНС Энерго Ярославль».

Из общей суммы задолженности только 472,5 млн рублей — долги населения, ещё около 200 млн должны бюджеты различных уровней. Остальное — неплатежи юридических лиц: предприятия ЖКХ (котельные, теплосети, водоканалы), промышленные организации и т.д. В число крупнейших должников входят: Водоканал г. Тутаева — 71,2 млн рублей, ОАО «Водоканал ЯГК» — 23,9 млн рублей, АО «Оборонэнергосбыт» — 20 млн рублей, ООО «Прецизионная оптика» — 18,7 млн рублей, ЗАО «ЯРУ «ЖКХ» — 12,2 млн рублей, ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» — 11,7 млн рублей. Ещё по 7 млн рублей должны ОАО «Раскат» и ООО «Азотно-кислородный завод».

Согласно федеральному закону от 03.11.2015 года №307-ФЗ, с 5 декабря 2015 года сбытовики перешли к автоматическому начислению пеней на суммы просроченных платежей. Размер штрафных санкций в настоящий момент может достигать 32% годовых. Подобное новшество привело к значительному сокращению количества должников.

«Пени не являются чей-то прихотью, это инструмент рынка. Наш контрагент — «МРСК Центра» — «Ярэнерго» — применяет к нам такую же систему. Они оказывают услугу по доставке электроэнергии по сетям до конечного потребителя. И если у нас перед ними возникает просроченная задолженность, связанная с неплатежами, то они нам тоже выставляют пени. Мы, как гарантирующий поставщик, в данной ситуации обязаны начислить пени своим должникам», — прокомментировал ситуацию управляющий директор «ТНС Энерго Ярославль» Виктор Доберштейн.

В сбытовой компании отмечают, что введение системы начисления пени призвано прекратить практику фактического кредитования потребителей электроэнергии за счёт поставщиков ресурса.

«Раньше сама экономика говорила: в сбыте дешевле кредит, чем в банке — можно просто не платить какое-то время. Теперь наоборот, размер пеней существенно выше процентных ставок по коммерческим кредитам. Многие потребители, когда получили расчет пеней, сразу расплатились, даже начали оплачивать авансовые платежи. Но есть и сложные потребители, которые принципиально не платят. Например, Водоканал г. Тутаева вообще не платит, ссылаясь на то, что не получает денег с АО «ЯГК», которое, в свою очередь, ссылается на другие неплатежи, и так далее. Сложную цепочку взаимных неплатежей необходимо разорвать. Поэтому суды завалены работой. Мы уже получили исполнительные листы, и все счета Водоканала г. Тутаева арестованы федеральной службой судебных приставов. Но пока реакции никакой нет», — рассказал Виктор Доберштейн.

Здесь же стоит упомянуть и о проблеме неплатежей физических лиц. В случае накопления задолженности в размере, кратной двум нормативным начислениям, сбытовая компания вправе прекратить поставку электроэнергии, проще говоря, отключить конкретную квартиру или частный дом, а также начислить пени по повышенной ставке.

Что касается должников бюджетной сферы, то некоторые организации относятся к социально значимым объектам электроснабжения, и отключить их энергетики не могут.

«Даже если мы и можем какой-то объект отключить, то, прежде чем принимать резкие решения, связанные с ограничениями, мы пытаемся найти какой-то механизм, который позволил бы нам этого избежать. Это сложные переговорные процессы с местными администрациями, с Правительством области. Где-то мы пытаемся даже сами прокредитоваться, чтобы обеспечить поставку таким бюджетным потребителям как школы и детские сады. Я встречался с председателем регионального правительства Александром Князьковым — обоюдное понимание есть. Надеюсь, все проблемы мы решим», — выразил надежду руководитель «ТНС Энерго Ярославль».

При этом, в сбытовой компании признают наличие дебиторской задолженности с крайне низкой степенью погашения — порядка 380 млн рублей. Большая часть этой задолженности — по объектам жилищно-коммунального комплекса.