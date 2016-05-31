Сирия, 31 мая, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Войска правительства национального единства Ливии заявили 31 мая об освобождении от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» прибрежного города Бен-Джавад, расположенного в 160 км от города Сирт, сообщает Figaro.

en.wikipedia.org Флаг Ливии

В командовании сил безопасности отметили, что в город вошли военнослужащие, охраняющие нефтедобывающие установки. Им удалось выдавить боевиков.

По словам полковника Башира Бутефира, верные правительству национального единства силы приближаются к населенному пункту Нофлия, расположенному в 127 км восточнее Сирта, основному оплоту исламистов в стране.

В данный момент международно признанное правительство национального единства и его противники в лице сторонников генерала Халифа Хафтара соперничают друг с другом за право первыми отбить у запрещенной в России группировки ИГИЛ город Сирт.

Это противостояния двух претендентов на власть в стране вызывает негативную реакцию со стороны международного сообщества, поскольку так ставится под удар попытки победить исламистов, которые могут захватить еще большие территории в североафриканской стране. Так, посланник ООН в Ливии Мартин Коблер призвал стороны объединиться для противодействия экстремистам.