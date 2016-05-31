Москва, 31 мая, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Прогноз об увеличении товарооборота РФ и Китая до 200 млрд долларов выглядит фантастически, он не имеет экономического обоснования и призван лишь продемонстрировать важность дальнейшего сотрудничества. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 31 мая директор Института актуальной экономики Никита Исаев, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что товарооборот между РФ и Китаем может достичь величины в 200 млрд долларов к 2020 году.

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«Прогноз Лаврова увеличить товарооборот России с Китаем до 200 млрд долларов выглядит несколько фантастически. По итогам 2015 года товарооборот составил 68 млрд долларов, то есть фактически нам обещают рост товарооборота почти в 3 раза за 3 года. 2016 год можно не считать — пока не то что роста экономики, но и завершения падения не видно. Откуда возьмётся такой рост — совершенно неясно», — считает Исаев.

По мнению эксперта, спрос на китайские товары со стороны России не вырастет в 3 раза за этот период. «Согласно прогнозам Экономического совета при президенте РФ, экономика только начнет восстанавливаться к этому времени, и в лучшем случае покажет рост на 4%. Да к тому же, для выполнения обещания совокупный спрос на товары должен увеличиться более, чем в 3 раза — часть «отъест» отечественная промышленность», — отмечает Исаев.

С предложением дела обстоят в этой сфере не лучше, констатирует он. «Что мы можем предложить Китаю? Пока только сырьё и земельные ресурсы. Но та же «Сила Сибири» (магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны АТР) заработает, в лучшем случае, к 2020 году, и на обещанный рост товарооборота влияния не успеет оказать. Может быть, здесь подразумевается нелегальный вывоз леса Китаем из России? Всё равно не сходится», — говорит эксперт.

По мнению директора Института актуальной экономики, это заявление «не имеет никакого экономического обоснования». «Оно сделано, скорее, только с целью засвидетельствовать важность дальнейшего сотрудничества», — заключил Исаев.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что товарооборот России и Китая в 200 млрд долларов США — цель «вполне достижимая». Китай является ключевым торгово-экономический партнёром РФ, в повестке дня — «доведение двустороннего товарооборота к 2020 году до 200 млрд долларов, сказал Лавров на конференции «Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений».