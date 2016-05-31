Калуга, 31 мая, 2016, 15:20 — ИА Регнум. 83 единицы взрывоопасных предметов найдено и обезврежено группой разминирования, сообщили 31 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области.

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Калужской области

Так, в окрестностях деревни Щелканово Юхновского района было обезврежено 11 единиц боеприпасов врмен Великой Отечественной войны. Среди них два артиллерийских снаряда 45мм.

Возле деревни Букань Людиновского района было обезврежено 72 единицы старых взрывоопасных предметов и в том числе артиллерийские снаряды, ручные гранаты и противотанковая мина.

Между тем, с начала 2016 года на территории Калужской области было найдено и обезврежено 716 единиц взрывоопасных предметов.