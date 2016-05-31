Красногорск, 31 мая, 2016, 15:34 — ИА Регнум. 1 июня, в Международный день защиты детей, в подмосковных муниципалитетах пройдут праздничные мероприятия для маленьких жителей области. Государственные музеи подготовили интерактивные квесты, мастер-классы, конкурсы и театральные постановки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Московской области.

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По словам министра культуры области Оксаны Косаревой, помимо традиционных экскурсий в государственных музеях Подмосковья пройдут различные интерактивные квесты и мастер-классы. Маленьким посетителям выставок предложат не только узнать что-то новое, но и принять непосредственное участие в праздновании Дня защиты детей.

«В музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева» посетителей будет ждать «Кондитер XIX века», где каждый сможет попробовать вафли из копий уникальных вафельниц начала позапрошлого века. В Серпуховском историко-художественном музее пройдет занятие «Рисуем мультик», приуроченное к Году российского кино. Ребята узнают историю анимации, увидят эскизы к мультфильмам и сами попробуют стать художниками-мультипликаторами. А в литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» можно будет поиграть в театр — подготовить декорации, нарисовать героев постановки, распределить роли и озвучить их на сцене», — пояснила Косарева.

В этот день свои программы также представят: Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник, Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим», мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и A.А. Блока, историко-архитектурный, художественный и археологический музей «Зарайский Кремль».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей, также пройдут в столице. Всего гостей московского праздника будут ждать более 140 различных мероприятий: спортивные эстафеты, театральные постановки, мастер-классы, ретроспектива советских мультфильмов и многое другое.