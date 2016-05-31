Симферополь, 31 мая, 2016, 15:12 — ИА Регнум. В Крыму создают систему автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, в которую войдут более 200 «точек контроля». Об этом на заседании Совета министров Республики Крым заявил министр транспорта Крыма Андрей Безсалов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении информационной политики Мининформ республики.

Л.П. Джепко Работа эвакуатора

«Совместно с ГИБДД определен адресный перечень размещения более 200 точек контроля, а также количество и типы комплексов, в том числе четыре зоны, в которых будут контролироваться средняя скорость и выезд на встречную полосу. Кроме того, подготовлено техническое задание, предусматривающее создание помимо системы фиксации нарушений еще и создание единого информационно-диспетчерского центра системы комплексной безопасности дорожного движения», — сказал Безсалов.

Кроме того, министерство готовит нормативно-правовую документацию, регулирующую работу эвакуаторов. По словам министра, с 6 мая планируется «приступить к практической организации работы по эвакуации автотранспорта».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году на крымских дорогах пострадало 2673 человека, из которых 343 погибло.