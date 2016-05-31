Орехово-Зуево, Московская область, 31 мая, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Сотрудники больницы подмосковного Орехово-Зуево, где родственники одного из пациентов приемного отделения избили медиков, считают, что нападавшие были участниками местной ореховской группировки, сообщает 31 мая Life.ru.

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Как рассказал изданию один из пострадавших, врач-реаниматолог Олег Беляков, незадолго до ЧП в отделение позвонил главный врач больницы и предупредил о скором визите важного пациента. Затем в приемный покой привезли пожилого мужчину с приступом панкреатита, его сопровождали двое сыновей и сотрудники ГИБДД.

Родственники пациента были настроены агрессивно, а когда узнали, что необходимое тому рентгенологическое исследование не может быть проведено немедленно, так как в кабинете находится другой больной, стали избивать медиков. По словам Белякова, от ударов в лицо он потерял сознание, упал и врач-травматолог. Несмотря на полученное сотрясение мозга и ушибы, реаниматолог продолжил оказывать помощь следующему пациенту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел 28 мая в приемном отделении ЦГБ № 1 города Орехово-Зуево. В результате нападения неизвестных пострадали трое медицинских работников. В произошедшем разбираются представители правоохранительных органов.