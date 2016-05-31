Гатчина, Ленинградская область, 31 мая, 2016, 15:09 — ИА Регнум. На восстановление памятников города Выборга в Ленинградской области из федерального бюджета в 2017 году будет выделен 1,1 млрд рублей. Об этом сегодня, 31 мая, сообщил в Гатчине министр культуры РФ Владимир Мединский, передает корреспондент ИА REGNUM.

vbglenobl.ru Выборг

Деньги будут выделены в рамках федеральной целевой программы «Культура России». По словам министра, в 2018 году на реставрацию памятников Выборга планируется выделить еще 1,1 млрд рублей.

«Мы разработали концепцию комплексного восстановления Выборга, согласовав ее с учеными. Сделали это за внебюджетный счет, дополнительных денег выделено не было, однако нам удалось в текущем году профинансировать разработку проектно-сметной документации по 17-ти объектам в Выборге, до конца года она будет подготовлена», — рассказал Мединский в ходе заседания, посвященного 250-летию Гатчинского дворца и 150-летию основания Императорского Русского исторического общества.

В свою очередь, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что, по предварительным подсчетам, только на первый этап реконструкции памятников исторического центра Выборга потребуется 4 млрд рублей, в всего на эти цели необходимо 30 млрд рублей.

В концепцию сохранения исторической части города вошли 264 объекта, из них: 17 федеральных, 81 региональный и 166 вновь выявленных.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Александр Дрозденко также пообещал комплексный капремонт Выборга, предполагающий модернизацию инженерной инфраструктуры и реставрацию домов-памятников, для чего город разделят на 12 зон. Первой такой зоной станет территория Выборгского замка и примыкающий к нему жилой микрорайон.

Всего на реконструкцию исторических памятников из областного бюджета в 2016 году будет выделено 900 млн рублей. Продолжится финансирование реставрационных работ в Старой Ладоге, Выборге, Тихвине, Копорье и других исторических и культурных центрах Ленобласти.