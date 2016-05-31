Калининград, 31 мая, 2016, 15:05 — ИА Регнум. В Калининграде в открывшемся неделю назад заведении общепита «Макдоналдс» обрушился навесной потолок и фрагменты вентиляции. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM очевидцы инцидента, куски обшивки упали прямо на посетителей, сидящих за столиками.

Stephen McKay Макдональдс

«Потолок падал с треском», — цитирует очевидцев портал «Клопс.Ru». Люди не пострадали от потолочных элементов, но при покидании заведения возникла давка.

ИА REGNUM уточняет, что «Макдоналдс», расположенный в районе Южного вокзала Калининграда, начал свою работу 24 мая 2016 года.

На открытии руководитель фастфудной сети Евгений Мангушев заявил, что «все строительные, отделочные и административные работы завершены в полном объёме».