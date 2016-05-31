Москва, 31 мая, 2016, 15:02 — ИА Регнум. В России по состоянию на 1 мая 2016 года в государственном банке данных детей-сирот находились сведения о 66 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей, тогда как в 2012 году таких детей было 119 тыс. Об этом сегодня, 31 мая, заявила вице-премьер Ольга Голодец, сообщается на сайте правительства РФ.

Томас Бенджамин Кеннингтон. Сироты. 1885

«Это огромный успех. И очень важно, что это комплексный подход, который обеспечивает обучение семей, которые готовы взять ребёнка, сопровождение и поддержку этих семей», — подчеркнула Голодец.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 21 марта 2016 года в банке данных детей-сирот состояли 68 тыс. 884 ребёнка.

Добавим, каждый пятый житель России рассматривает возможность усыновления ребенка. Доля граждан, допускающих для себя возможность взять на воспитание ребенка из детского дома, за 2 года выросла с 14% до 20%.