Чебоксары, 31 мая, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Хотя весна и считается символом пробуждения, в столице Чувашии на фоне буйно цветущей растительности контрастом стало ухудшающееся социальное самочувствие жителей.

ИА REGNUM Набережная

ИА REGNUM Старушки продают купальницы, внесённые в Красную книгу Чувашии. Их запрещено срывать

Чаще можно увидеть не только бомжей, но и старушек, проверяющих мусорные баки, а также вынужденных продавать полевые и луговые цветы, в том числе внесённых в Красную книгу Чувашии.

ИА REGNUM В городе начался ремонт дорог

Остальная городская жизнь кипит в привычно заведённом русле: идут дорожные и другие благоустроительные работы, люди бегут на работу-учёбу-дачу-шашлыки, набивают себе цену политики, власть рапортует о достижениях. И складывается ощущение, что безмятежно счастливы только дети и коты.

ИА REGNUM На Красной площади и набережной

ИА REGNUM публикует фоторепортаж о том, как Чебоксары провели весну и встречают лето.