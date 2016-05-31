Триполи, 31 мая, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Специальный посланник ООН в Ливии Мартин Коблер заявил 31 мая, что страна не сможет устоять перед террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ — запрещена в России), если многочисленные группы вооруженных сил и нерегулярных формирований не объединят силы против исламистов, сообщает Reuters.

Bernd.Brincken Ливия. Последствия бомбардировки авиацией НАТО. 2011

«Одно должно быть очевидным. Борьба против ИГИЛ должна быть ливийской борьбой и борьбой общими силами», — отметил дипломат.

«Никто в одиночку не сможет добиться успеха, поэтому важно, чтобы все силы безопасности на западе и на востоке объединили свои силы. Должна быть совместная командная структура и общая армия, руководимые советом (Правительством национального единства)», — добавил Коблер.

Напомним, запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство», захватившая территории в основном в Ираке и Сирии, смогла захватить несколько населенных пунктов на средиземноморском побережье Ливии, в частности город Сирт.