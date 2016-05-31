Ярославль, 31 мая, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Ярославская областная Дума одобрила поправки в закон «О транспортном налоге Ярославской области». С этого года малоимущие многодетные семьи, а также люди, получившие звание Героев, и инвалиды 1 группы-участники боевых действий будут освобождены от уплаты транспортного налога. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной думе.

«Моя поправка стартовала с того, что у нас есть определенные категории ярославцев, которые заслуживают отдельного внимания. Мы включили туда героев Советского Союза, хотя в данный момент на территории области такие люди не зарегистрированы. В Рыбинске живет Николай Иванович Дементьев — полный кавалер Орденов Славы. В Ярославской области живут два Героя России: Чагин и Ланцев. Также есть Герои Социалистического Труда. Я считаю, что это актуально. Мы должны максимально их поддерживать этих людей. Также я внес туда категории инвалидов первой группы — участников боевых действий. Эти категории должны быть полностью освобождены от уплаты транспортного налога. Это небольшое количество людей, которым мы, жители области, многим обязаны», — сказал депутат Ярославской областной думы, член фракции «Единая Россия» Василий Бобков.

В ходе работы над законопроектом депутат Сергей Балабаев предложил добавить в эту категорию многодетные семьи. Ранее они были освобождены от транспортного налога на автомобиль, чья мощность не превышает 100 лошадиных сил. Члены фракции КПРФ предлагали поправку, которая бы освободила от налога всех многодетных, независимо от материального положения.

«Департамент финансов оценочно посчитал, что затраты увеличаться примерно на миллион рублей. Это не такая большая сумма для того, чтобы поддержать всех многодетных», — сказал депутат Эльхан Мардалиев.

Однако в итоге предложение коммунистов поддержано не было. Полностью освобождены от уплаты налога на легковой автомобиль, принадлежащий одному из родителей (либо усыновителей, опекунов, попечителей) будут лишь малоимущие многодетные семьи. В случае, если семья имеет микроавтобус, она также получит льготу — но на сумму налога, рассчитанную для легкового автомобиля с мощностью двигателя 200 л.с.

«Это действительно социально важный закон. Впервые мы предоставляем такую льготу для многодетных семей. К работе над законопроектом подключились не только депутаты от «Единой России», но и из других фракций. Два месяца обсуждений привели к хорошему совместному решению», — подчеркнула председатель комитета по социальной политике Лариса Ушакова.