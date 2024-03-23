Самара, 31 мая, 2016, 14:51 — ИА Регнум. В Самаре полиция возбудила уголовное дело по факту хищения путем мошенничества денежных средств в особо крупном размере — 3 млн рублей при ремонте двух дорог. «Это только первые подсчеты, которые дали нам основание для возбуждения уголовного дела по каждой дороге. И уверяю вас, в ближайшее время мы исследуем все 11 дорог и зададим вопросы», — заявил 31 мая начальник ГУ МВД по Самарской области Сергей Солодовников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Пилите, Шура, пилите!

«Фирма «Титан» стала активно получать подряды от мэрии с приходом Фурсова. На @D_Azaroff (бывший глава Самары Дмитрий Азаров, прим. ИА REGNUM) их «косяки» никак не свалить», — написал в Твиттер 31 мая депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн (стиль и орфография сохранены прим. ИА REGNUM ).

По версии полицейских, в 2015 году администрация Самары по результатам электронного аукциона заключила с ООО «Титан» контракт на выполнение ремонтных работ автомобильных дорог Самары. В рамках данного контракта организация произвела ремонтные работы асфальтобетонного покрытия нескольких улиц в Самаре, за что на расчетный счет организации были перечислены денежные средства.

Однако, как выявлено в ходе проверок объемов фактически выполненных работ, инициированных сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области с привлечением экспертов, толщина асфальтобетонного покрытия верхнего слоя двух автомобильных дорог не соответствует требованиям муниципального контракта и ГОСТу. Также установлено, что фирма заключила контракт, не имея опыта работы в данной сфере и специальной техники для выполнения работ.

Таким образом, руководители организации, с использованием своего служебного положения, совершили хищение денежных средств в особо крупном размере. Причиненный ущерб составил 3 млн рублей. В настоящее время проводятся обысковые и оперативно-разыскные мероприятия, следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и привлечение виновных к ответственности.

Отметим, что на сайте ГУ МВД региона выложено видео комментария начальника самарской полиции генерал-лейтенанта Сергея Солодовникова. «Последнее время мы наблюдаем, что жители региона недовольны ремонтно-строительными работам, особенно по реконструкции дорог в Самаре, — говорит он. — Мы будем тщательно разбираться в этой истории и одной из таких компаний стала ООО «Титан». Речь идет о ремонте 11 дорог в Самаре, на наш взгляд ООО «Титан» не имела на это соответствующей техники и опыта. Результатом послужило качество выполненных работ. При первых же проверках мы установили хищение на сумму на сегодняшний день более 3 млн рублей. Это только первые подсчеты, которые дали нам основание для возбуждения уголовного дела, по сути двух уголовных дел по каждой дороге. И уверяю, вас в ближайшее время мы исследуем все 11 дорог и зададим вопросы».

Читайте также: Власти Самары освоят в 2016 году на ремонте дорог 9,68 млрд рублей