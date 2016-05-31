Красноярск, 31 мая, 2016, 14:50 — ИА Регнум. В министерстве экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в ответ на информационный запрос ИА REGNUM рассказали о способах поддержки малого и среднего бизнеса в целях преодоления экономического кризиса.

Цитата из т/ф «12 стульев». Реж Марк Захаров. 1976. СССР Он чтил уголовный кодекс

Как сообщил помощник заместителя председателя правительства края Алексей Елисеенко, к 2030 году по основным показателям, характеризующим уровень развития малого и среднего предпринимательства, Красноярский край должен войти «в первую десятку регионов страны благодаря комплексной системе мер стимулирования предпринимательской деятельности».

Для этого планируется поддерживать местные бизнес-проекты на разных этапах их осуществления. На стадии создания — путем пропаганды предпринимательской деятельности и формирования положительного образа бизнесмена; развития системы менторства и обучения граждан, желающих заняться предпринимательской деятельностью; упрощения процедур вхождения в бизнес; развития системы страхования рисков в бизнесе.

На стадии роста бизнес будет поддерживаться «путем стимулирования инвестиционных процессов, кооперации и субконтрактации предприятий малого и среднего бизнеса с крупными компаниями, тесного взаимодействия с образовательными институтами», пояснил Елисеенко.

На стадии выхода на межрегиональный и международные рынки местный бизнес планируют поддержать при помощи создания и продвижения единого бренда «Сделано в крае». Главными характеристиками товаров данного бренда должны стать качество, высокотехнологичность и экологичность, отметил собеседник ИА REGNUM.

«Уже сегодня предпринимателям оказывается поддержка через Агентство поддержки малого и среднего бизнеса: организация участия в выставках в регионах РФ, в Москве, за пределами страны. В частности, на выставке в Москве ряд компаний края представили туристический потенциал региона», — говорится в ответе на информационный запрос.

При этом специалист министерства отметил, что основными запросами к краевой власти со стороны бизнес-сообщества являются создание четких правил для бизнеса, прежде всего на уровне муниципалитетов. «Стабильность законодательных норм в отношении ведения предпринимательства играет огромную роль в развитии малого и среднего предпринимательства», — отметил Елисеенко.

Предполагается, что через 15 лет доля занятых на малых и средних предприятиях края увеличится до 35% по сравнению с текущими 23%, а производительность труда на них — в два раза.

Разработка механизмов преодоления экономического кризиса ведется в Красноярском крае в рамках разработки «Стратегии-2030», общественное обсуждение которой подходит к концу. В начале июня документ будет передан в региональное законодательное собрание.